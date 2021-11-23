Воронежцы вместе с метробусом могут получить рост тарифа на проезд
Воронеж, 23 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Разработчики проекта запуска метробуса в Воронеже подготовят предложения по повышению стоимости проезда — специалисты считают действующую стоимость проезда в городе «экстремально низкой».
«В целом сейчас на воронежском транспорте экстремально низкий тариф, который даже без совершенствования транспортной системы не способен поддерживать её работу. Это сфера ответственности областных властей», — цитируют «Вести-Воронеж» начальника управления транспортного планирования «РосдорНИИ» Владимира Пащенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее запуск первой линии для движения метробусов в Воронежской области анонсировали на 2025 год. Протяжённость линии планируется в 22 км, она соединит район Воронежского государственного университета и аэропорт «Воронеж». Предварительная стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей.
Отметим, что в мае этого года заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил о том, что тариф на проезд в общественном транспорте для его качественной работы должен быть выше на 15 рублей действующего.
В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте повышали в октябре 2019 года, с 17 рублей до 23 рублей по наличному расчёту и до 21 рубля по безналичному.