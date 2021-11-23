Рязань, , 16:50 — REGNUM Меру пресечения руководителю Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Рязанской области Александру Федину избрал 23 ноября Советский районный суд Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Следственный коммитет Скриншот страницы sledcom.ru

Высокопоставленного следователя обвиняют в крупном мошенничестве. Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 21 января 2022 включительно. Решение ещё может быть обжаловано в областном суде.

О задержании Александра Федина в ночь на 21 ноября сообщил телеграм-канал «Усы Куракиной». По их данным, руководителя отдела задержали с поличным при получении 160 тысяч рублей.