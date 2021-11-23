Вологда, , 16:47 — REGNUM Вологодские власти намерены расширить условия получения звания «Ветеран труда Вологодской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Медаль «Ветеран труда»

В настоящее время на такой статус могут претендовать жители региона со стажем не менее 35 лет — для женщин, не менее 40 лет — для мужчин. При этом соискатели должны в обязательном порядке иметь грамоты от органов власти.

«После принятия законопроекта звание «Ветеран труда Вологодской области» смогут также получить вологжане, отработавшие не менее 40 лет — для женщин и 45 лет — для мужчин, независимо от наличия наград», — заявил спикер заксобрания Андрей Луценко (ЕР).

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал несправедливыми решения региональных властей лишать граждан звания ветерана труда, которое им было присвоено ранее.