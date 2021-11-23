Афины , , 16:46 — REGNUM После пандемии в Греции наступит «космогония процветания и развития», которая «вернется к гражданам», заявил представитель правительства Янис Эконому во время брифинга для прессы 23 ноября. По его словам, это произойдет благодаря цифровизации и институциональной инфраструктуре.

Богач Цитата из мс Утиные истории. 1987. США

Эконому отметил, что «правительство активно и эффективно поддерживает общество», и сослался на три новых мероприятия, объявленных премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом: от новых мер правительства выиграют более миллиона граждан, на поддержку их будет выделено 338,5 млн евро.

«Наш основной экономический принцип заключается в преобразовании экономических преимуществ в социальные достижения в интересах всех греков», — сказал Эконому, добавив, что бюджет на 2022 год «не включает новые налоги, но предусматривает, вводит дополнительные налоговые льготы».

Он также упомянул о новаторских мерах по повышению занятости и поддержке молодого поколения, отметив, что будет выделена сумма в размере 697 млн евро в 2021 году для поддержки первичного сектора, домашних хозяйств, предприятий и молодежи, а 2022 году — 433 млн евро.

Эконому подчеркнул, что темпы роста экономики, по прогнозам, достигнут 6,9% ВВП в 2021 году и 4,5% ВВП в 2022 году, а «совокупный рост приведет внутренний продукт к уровню, предшествующему пандемии, и сделает его выше».