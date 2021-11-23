Ижевск, 23 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Госсовет Удмуртии на сессии 23 ноября одобрил пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов. Данную инициативу поддержали 43 депутата регионального парламента, против проголосовали девять членов фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За Правду».

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При рассмотрении инициативы некоторые депутаты Госсовета Удмуртии высказали свое мнение о предложении.

«Наша партия выступает против принудительной вакцинации и введения QR-кодов, которое означает введение дополнительных ограничений граждан. Пример: вчера Татарстан ввел коды на транспорте. И что получили? Один только негатив — протестное настроение пассажиров, драки, кондукторы увольняются, цены на такси взлетели, некоторые люди не доехали до работы. Такое резкое введение ограничений ничего хорошего не принесет, — цитирует «Udm-info» главу фракции «Справедливая Россия» в Фарида Юнусова.

Депутаты от партии власти поддержали законопроекты.

«Введение обязательных QR-кодов — это превентивная мера. У человека есть выбор: принять предлагаемые ему обществом ограничения или изолироваться, жить отшельником где-нибудь в деревне. И сейчас ставить на чашу весов жизнь и здоровье своих граждан — это цинично. Я за введение QR-кодов. Чтобы это быстрее способствовало достижению коллективного иммунитета», — прокомментировал член фракции «Единая Россия» Владимир Пахомов.

С поддержкой введения QR-кодов выступил еще один единоросс, член совета директоров «Сарапульского электрогенераторного завода» (СЭГЗ) Сергей Мусинов. Депутат признался, что его избиратели, среди которых есть и работники СЭГЗ, требовали бойкотировать решение о введении куар-кодов, он пытался их переубедить и апеллировать к опыту других стран, но тщетно.

«Я считаю, что пора переходить от методов убеждения к методам принуждения. Например, очень действенной мерой стало недопущение к работе невакцинированных, в том числе и на нашем предприятии. Думаю, это даст толчок к увеличению вакцинации. Поэтому предлагаю поддержать введению обязательных QR-кодов», — заявил Мусинов.

Спикер Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев «Единая Россия» выступил за законопроекты.

«Коллеги, я считаю, надо поддержать законопроект. Но в то же время в нем не все моменты учтены. На следующей неделе состоится региональная неделя с депутатами Госдумы, и я прошу вас дать предложения, что еще необходимо учесть в законопроекте. Но жесткие меры уже надо принимать. Хватит ждать, когда сосед привьется, а мы подождем», — отметил спикер регионального парламента.

Издание отмечает, что в Ижевске у монумента Дружбы Народов с 19 ноября проходят пикеты против QR-кодов, на которых собирают подписи под заявлением в прокуратуру. По итогам трех пикетов собрано уже более 2 тыс. подписей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против ковида, вызвал широкий общественный резонанс. Госдума направила инициативы для обсуждения в регионы — субъекты РФ должны определить свою позицию до 15 декабря.