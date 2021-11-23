Москва, 23 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с итальянским «Наполи». Сегодня, 23 ноября, издание metaratings сообщило, что игру посетит экс-тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

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На данный момент московский клуб, одержав лишь одну победу и набрав четыре очка, занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы C. «Наполи» с семью очками возглавляет группу.

В последний раз «Спартак» играл с «Наполи» 30 сентября в матче второго тура текущего розыгрыша ЛЕ. Тот матч завершился волевой победой «красно-белых» со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Квинси Промес (55', 90') и Михаил Игнатов (80').

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Доменико Тедеско, одержав семнадцать побед и набрав 57 очков, занял вторую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21.