Кострома, , 17:15 — REGNUM В Костроме наградили менеджера салона сотовой связи Кирилла Антонова, спасшего пенсионера от интернет-мошенников, сообщает региональное управление МВД. Ему вручили благодарственное письмо.

Награждение

Молодой человек обратил внимание на странное поведение пожилого мужчины, попросившего о помощи с переводом крупной суммы на электронный кошелёк. Пенсионер признался, что деньги потребовались его племяннику, попавшему в беду.

Менеджер убедил пенсионера проверить информацию и не принимать поспешных решений. После этого потенциальный потерпевший покинул салон. Однако, спустя некоторое время мужчина попытался повторить операцию. Тогда Антонов позвонил в полицию и отвлекал клиента разговорами до приезда правоохранителей.

Полицейские установили, что пенсионер действительно попал под влияние мошенников. Он успел перевести жуликам 15 из 250 тысяч рублей, приготовленных для перевода мнимому родственнику.

Такая награда была вручена костромскими полицейскими впервые.

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