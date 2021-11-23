Вашингтон, 23 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В США принято решение использовать стратегические нефтяные запасы в координации с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Британией.

Images Money Деньги за бензин

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном Белым домом 23 ноября.

«Президент работал со странами всего мира, чтобы решить проблему нефтяного снабжения в период выхода мира из пандемии», — указано в заявлении Белого дома.

«Благодаря лидерству президента Байдена и дипломатических усилий, решение использовать нефтяные запасы было принято параллельно с такими основными энергопотребляющими странами, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Британия», — подчеркивается в американском официальном документе.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что уже видны результаты решения «раскупорить» стратегические нефтяные запасы страны.

«По мере появления сообщений об этих мерах, цены на нефть снизились практически на 10%», — утверждают в администрации США.

Как сообщало ИА REGNUM, такое решение принято Вашингтоном из-за угрожающего роста цен на бензин и дизельное топливо, продолжающегося в США.