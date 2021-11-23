Москва, , 16:41 — REGNUM 22 было объявлено, что 51-летний Сергей Зубов назначен на пост нового главного тренера молодежной сборной России по Хоккею. Об этом сообщила пресс-служба Федерации Хоккея России (ФХР).

На данный момент в тренерский штаб молодежной сборной России входят Сергей Зубов, Олег Браташ, Александр Титов, Владимир Филатов, Андрей Комиссаров, Олег Знарок, Юрий Жданов и Кевин Чапмэн.

Молодежная сборной России по хоккею начнет свою подготовку к чемпионату мира 1 декабря. Через две недели команда отправится в Ред-Дир (Канада), где и проведет оставшиеся тренировки и товарищеский матча.