Ульяновск, 23 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Сенгилеевском районе Ульяновской области местного жителя подозревают в ограблении 90-летней жительницы, которая попросила его помочь измерить давление. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Забытая перчатка

Информация о происшествии в Сенгилее поступила правоохранителям 20 ноября. 90-летняя пенсионерка рассказала, что у неё похитили сотовый телефон.

Полиция предварительно установила, что в тот день женщина стояла у калитки и попросила проходившего мимо подозреваемого помочь измерить ей давление. В ведомстве отмечают, что незнакомец согласился и зашёл в дом.

«Оказав помощь, злоумышленник схватил со стола сотовый телефон и выбежал, но второпях обронил свою перчатку», — говорят в полиции, отмечая, что это стало уликой, которая позволила установить подозреваемого.

В совершении преступления подозревают ранее судимого 36-летнего жителя Сенгилеевского района. В ведомстве сообщают, что мужчина сознался и пояснил, что телефон хотел продать. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержали подозреваемого в краже металла с теплотрассы.

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