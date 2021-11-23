Москва, 23 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Только 130 депутатов определились с тем, какую «группу дружбы» с иностранными парламентами им войти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

По словам Попова, получено 130 писем из 450 о присоединении к той или иной межпарламентской «группе дружбы».

Окончательно определиться со своим решением парламентариям предлагается до конца недели.