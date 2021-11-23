Москва, , 16:38 — REGNUM В России участию граждан в негосударственных пенсионных программах мешает общее недоверие к финансовым институтам, недостаточная финансовая грамотность и отсутствие эффективных программ продвижения услуг НПФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ лишь небольшой процент населения создает целевые пенсионные накопления.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Большинство жителей России предполагают жить именно на государственную пенсию, хотя и понимают, что ее будет не хватать. А в случае нехватки средств рассчитывают продолжить работать или воспользоваться помощью детей, — сказал Цыганов. — С экономической точки зрения логично было бы обратиться к услугам НПФ, тем более что при сравнительно небольших взносах можно выйти на вполне достойную пенсию. В этом году в Финуниверситете проводили исследование среди студентов, показавшее, что при ежемесячном и вполне посильном взносе в 500−1000 рублей выпускник вуза за время трудовой жизни может накопить на дополнительную пожизненную пенсию в 30−50 тысяч рублей в НПФ».

При этом, как пояснил экономист, акции и паевые инвестиционные фонды сопряжены с риском потери средств. Поэтому при наличии денег более популярным и надёжным решением граждане считают приобретение недвижимости для последующей сдачи в аренду.

«Будущее индивидуальных пенсионных планов во многом связано со стабильностью экономики и ростом вовлеченности молодежи. Это уже другое поколение, и необходимо работать с новыми потребительскими предпочтениями. Обращение к рациональному выбору и доказательство надёжности услуг НПФ в данном случае залог успеха», — считает Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ, скорее всего, будет расти число граждан, которые в качестве инструмента сбережений будут выбирать акции и паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

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