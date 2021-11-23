Воронеж, 23 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Коллективный иск «Об оспаривании нормативных правовых актов» поступил в Воронежский областной суд 22 ноября, следует из картотеки суда.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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В качестве истцов в документах указаны 24 человека, ответчиком указан губернатора Воронежской области Александр Гусев.

Иск «Об оспаривании нормативных правовых актов (О признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов) (глава 21 КАС РФ)» был зарегистрирован 22 ноября.

Как сообщает со ссылкой на одного из истцов «Коммерсант-Черноземье», претензии в иске связаны с постановлением о введении в регионе QR-кодов.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует в Воронежской области с середины октября — сначала она затрагивала только заведения общепита, однако с 13 ноября её действие распространили на торговые центры, предприятия сферы услуг, театры и кинотеатры.

Отметим, что 8 ноября около двух — трёх десятков противников QR-кодов пришли в правительство Воронежской области, чтобы передать заявление, подписанное сотнями жителей, о несогласии с принимаемыми мерами.