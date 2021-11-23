Афины , , 16:37 — REGNUM Греческий министр защиты граждан Такис Теодорикакос представил действия своего министерства и греческой полиции по борьбе с насилием в семье, передает AMNA 22 ноября.

Греция

Министр выступал на молодежном мероприятии партии «Новая демократия» под названием «Разорвать порочный круг насилия в отношении женщин».

По его словам, этой проблемой занимаются около 73 специальных служб греческой полиции, во всех полицейских участках страны созданы соответствующие отделения, в том числе шесть специализированных департаментов. Он отметил, что около 910 сотрудников полиции прошли специальную подготовку для борьбы с этим явлением.