Москва, , 16:37 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о банковских лимитах на число кредитов для граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в «долговую ловушку», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В систему макропруденциального регулирования, применяемого Банком России, вводится новый инструмент — прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Виды кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, характеристики указанных кредитов (займов) и порядок установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов) определяются нормативным актом Банка России.

Макропруденциальные лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и микрофинансовых организаций (микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов (займов).

Решение об установлении макропруденциальных лимитов принимается с учетом определяемых Банком России факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков — физических лиц.

В случае превышения кредитной организацией или микрофинансовой организацией значения макропруденциального лимита Банк России вправе уменьшить значение лимита в отношении указанной кредитной организации или микрофинансовой организации, установить повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, или установить дополнительные коэффициенты риска.

Новые положения не применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных юрлицам, физлицам в целях, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, кредитов (займов), предоставленных физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, обязательства физлица по которым обеспечены ипотекой, а также кредитов (займов), обязательства физлица по которым обеспечены залогом автомобиля.

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