Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Члены правительства Санкт-Петербурга не собираются рассматривать введение проверки QR-кодов пассажиров городского общественного транспорта. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков 23 ноября на встрече с журналистами.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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«На сегодня в правительстве Санкт-Петербурга обсуждения введения такой меры не идёт. Дальше всё зависит от эпидемиологической обстановки и желания людей вакцинироваться», — сообщил Кирилл Поляков, слова которого приводит издание Смольного «Петербургский дневник».

Чиновник также отметил, что на данный момент прошли вакцинацию (либо переболели коронавирусом) 92% сотрудников транспортной отрасли из 41 тыс. сотрудников. В их число входят и водители общественного транспорта, и ремонтники, и офисные работники. Если раньше общий иммунитет составлял лишь 30%, число одновременно заразившихся в отрасли составляло 500−600 человек, то сейчас этот показатель упал до менее 200 болеющих.

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Отметим, что меры по проверке QR-кодов, введенные ранее в Татарии, вызвали хаос и очереди в транспорт. Множество людей сопротивляются требованиям кондукторов показать код или покинуть транспортное средство, тем самым задерживая и рейс, и пассажиров.