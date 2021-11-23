Москва, 23 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Для того, чтобы в России начал ощутимо снижаться уровень теневой занятости, во-первых, необходимо, чтобы пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса соответствовал уровню тех ограничений, которые МСП испытывает на протяжении вот уже двух лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Pixabay.com Теневая экономика

«В конечном счете, что бы ни делало государство, должна сложиться такая система, при которой предпринимателям будет просто невыгодно находиться в тени и платить серые зарплаты своим сотрудникам, — сказал Нигматулин. — Прежде всего, здесь стоит говорить о снижении налоговой нагрузки и разработке специальных налоговых режимов для предприятий из самых пострадавших отраслей экономики. Еще одним мощным толчком к выводу предприятий из тени может послужить продление программ льготного кредитования. Самой успешной в прошлом году, и бизнес этого никогда не скрывал, оказалась программа «ФОТ 2.0», когда компании могли получить невозвратный заем при условии сохранения численности штата. Менее востребованной, но также полезной стала и господдержка по программе «ФОТ 3.0», позволяющая предприятиям из наиболее пострадавших отраслей взять заем под 3%».

Как полагает эксперт, правительству стоит пересмотреть условия выдачи «ФОТ 3.0».

«Во-первых, разрешить получать эти средства большему числу участников и убрать пункт о том, что рассчитывать на помощь могут только соискатели предыдущих субсидий, а во-вторых, сделать эти кредиты невозвратными», — сказал Нигматулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ следует ожидать рост теневого сектора зарплаты.