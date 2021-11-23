Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Президент США Джо Байден и его жена Джилл 23 ноября отправятся на Нантакет, остров у побережья Массачусетса, чтобы провести День благодарения со своей семьей. Таким образом супруги возобновят традицию, прерванную в прошлом году из-за пандемии, сообщает Reuters.

Открытка «День благодарения» Gastrobook.ru

Байден отмечал День благодарения на Нантакете почти каждый год начиная с 1975 года.

Данный остров расположен примерно в 48 км к югу от Кейп-Кода. Он уже давно является излюбленным местом отдыха для богатых.

Байден нарушил семейную традицию в 2015 году после смерти своего сына Бо от рака мозга. В 2020 году политик также остался в Вашингтоне из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в США на витринах лежат «золотые» индейки, цены на которые поднялись из-за фермеров, понявших, что пандемия спровоцирует спрос на товар ко Дню благодарения.