Москва, , 16:33 — REGNUM Для того, чтобы в РФ снизился уровень теневой занятости, нужно в первую очередь повлиять на ситуацию со страховыми отчислениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов. Так он прокомментировал информацию о том, что Минтруд РФ подготовил план по снижению уровня теневой занятости.

Теневая экономика Pxhere.com

«Теневой рынок труда обеспечен только дополнительными расходами работодателя, — сказал Кузнецов. — В виде налогов на доход физического лица, а также, что самое главное, страховыми отчислениями, которые составляют треть заработной платы. Соответственно, изменить ситуацию можно, только повлияв на эти начисления».

По его словам, уже отмечено немало прецедентов, когда, снижая страховые отчисления вдвое, можно добиться того, что резидент готов платить «белую» заработную плату.

«На сегодняшний день можно ожидать только рост теневого сектора зарплаты, — сказал Кузнецов. — Этому способствует также новый экспериментальный налоговый режим, такой как налог на профессиональный доход, или самозанятость. Данный налоговой режим уже «хорошо» зарекомендовал себя как один из эффективных методов ухода от трудовых отношений. Можно кошмарить бизнес, придумывая новые штрафы и увеличивать ответственность за «серые» зарплаты, а можно мотивацией сподвигнуть работодателя самого перейти на «белую» сторону. Для этого нужно всего лишь уменьшить страховые отчисления, возможно даже на короткий период».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень занятости населения в среднем по России превысил показатель, наблюдавшийся до пандемии коронавируса.

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