Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. На Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга столкнулись автомобили Audi и Jaguar. За рулем одной из иномарок находился артист Игорь Скляр. Об этом 23 ноября сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб».

Vk.com/spb_today ДТП с участием Игоря Скляра (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

По предварительным данным, ДТП произошло на Лиговском проспекте, 153. Водитель Audi сдавал назад, выезжая с парковки и не заметил движущийся Jaguar.

«В ДТП пострадал народный артист РФ Игорь Скляр, будучи за рулем Jaguar. Актёр был в больнице, рёбра целы, все хорошо», — говорится в сообщении.