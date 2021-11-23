Москва, , 16:31 — REGNUM Успех в победе над инфляцией в РФ во многом связан с динамикой цен в развитых странах и на сырьевых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Рост инфляции geralt

«Снижению инфляции в РФ будут способствовать: ужесточение монетарной политики в России и в большей степени в развитых странах, что устранит проблему с избытком ликвидности; расширение квот на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, способное привести к существенной коррекции на рынке нефти; победа над пандемией и возврат к нормальной жизни в новых условиях, позволяющие устранить сбои в глобальных цепочках поставок, — сказал Дорофеев. — Во многом успех в победе над инфляцией в РФ связан с динамикой цен в развитых странах и на сырьевых рынках».

Как полагает Дорофеев, если развитым странам удастся взять проблему инфляции под контроль, то и в России все также нормализуется, а Центральный банк сможет вернуть ключевую ставку на более «щадящие уровни» и позволить экономике расти более динамично.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, когда инфляция в РФ вернется к сезонной норме.