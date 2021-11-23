Пекин, 23 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Китайская студия miHoYo представила двух новых героинь для популярной приключенческой игры Genshin Impact. Об этом 23 ноября сообщает «Игромания».

Скриншот с YouTube Genshin Impact

https://twitter.com/GenshinImpact/status/1462723781936357376

В Genshin Impact появятся Юн Джин — танцовщица, владеющая древковым оружием и магией земли — а также Шэнь Хэ, девушка-экзорцист, предпочитающая магию холода. Обе героини станут доступны в начале 2022 года с выходом следующего крупного обновления.

Добавим, что Genshin Impact — это приключенческая ролевая игра с открытым миром, релиз которой состоялся в 2020 году. Она доступна на PC, PS4, PS5, iOS и Android.