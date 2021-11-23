Москва, , 16:30 — REGNUM В настоящее время можно надеяться, что инфляция в РФ будет замедляться и вполне может откатить к сезонной норме к середине весны — началу лета 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время монетарные власти большинства стран серьезно озабочены проблемой высокой инфляции. Мы уже видим, как один за другим центральные банки по всему миру ужесточают параметры денежно-кредитной политики. Это не может не сказаться на динамике цен в среднесрочной перспективе. На текущий момент можно ожидать, что при прочих равных условиях инфляция будет замедляться и вполне может откатить к сезонной норме к середине весны — началу лета 2022 года, — сказал Дорофеев. — В период 2016—2020 годов цены в России росли в среднем чуть больше чем на 4% в год. В 2021 году темп роста цен ускорился и в моменте в годовом исчислении по прогнозам ЦБ РФ может составить в 2021 году 7,4%-7,9%».

Как пояснил экономист, для возврата к сезонной норме нужно почти вдвое замедлить темпы роста цен в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вероятность того, что в РФ цены на продовольствие останутся на повышенном уровне до весны 2022 года, сочли достаточно большой.

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