Москва, , 16:29 — REGNUM Вероятность того, что в РФ цены на продовольствие останутся на повышенном уровне до весны 2022 года, достаточно велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«На это повлияли сезонность, урожайность, погодные условия, а также нарушение глобальных цепочек поставок и последствия стимулирующей экономической политики развитых стран, — сказал Дорофеев. — Все возможные ценовые риски для продовольственного сектора реализовались в полном объеме в 2021 году. Но к середине следующего года рынок ожидает первые решительные шаги от ФРС США по повышению процентной ставки. Избыточная ликвидность уже начала постепенно уходить с рынков. Когда будет привито критическое количество людей для формирования глобального иммунитета, правительствам разных стран уже не придется вводить новые жесткие ограничения».

Как полагает Дорофеев, в комбинации с нормализацией экономической политики это станет серьезной причиной для возврата цен на сырье и биржевые продовольственные товары к нормальным значениям в конце II — начале III квартала 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проблема роста цен в мире усугубляется проблемами в логистике.

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