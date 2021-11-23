Тбилиси, , 19:01 — REGNUM В Тбилиси, днём 23 ноября, была совершена попытка ограбления банка, сообщает преес-служба МВД Грузии.

Банк Грузии. Тбилиси Håkan Henriksson (Narking)

В отделение одного из крупнейших грузинских коммерческих банков, «Банка Грузии» ворвался человек. После этого к месту нападения подтянулись крупные силы полиции. Нападавший попытался скрыться, но был задержан правоохранителями на прилегающей к банку территории. Им оказался молодой человек 1999 года рождения. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Полицейские допрашивают сотрудников банка.

Напомним, что в апреле 2021 года в Тбилиси на отделение «Банка Грузии» уже совершался вооружённый налёт.