Тбилиси, 23 ноября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Тбилиси днём 23 ноября была совершена попытка ограбления банка, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Håkan Henriksson (Narking) Банк Грузии. Тбилиси

В отделение одного из крупнейших грузинских коммерческих банков, «Банка Грузии» ворвался человек. После этого к месту нападения подтянулись крупные силы полиции. Нападавший попытался скрыться, но был задержан правоохранителями на прилегающей к банку территории. Им оказался молодой человек 1999 года рождения. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Полицейские допрашивают сотрудников банка.

Напомним, что в апреле 2021 года в Тбилиси на отделение «Банка Грузии» уже совершался вооружённый налёт.