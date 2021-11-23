Москва, 23 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Российскую экономику ждет замедление темпов роста на горизонте около полугода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Peggy Marco Рост экономики

«За последние полгода ЦБ РФ очень существенно поднял ключевую ставку для того, чтобы сбить инфляционные ожидания в России. По индикаторам рынка ОФЗ мы видим, что для экономики вся эта борьба ЦБ РФ с инфляцией создала новую проблему в виде очень высоких процентных ставок, которые на текущих уровнях начинают работать против экономического роста и деловой активности, — сказал Дорофеев. — На горизонте около полугода мы ожидаем увидеть замедление российской экономики и сектора малого и среднего бизнеса, связанное с ужесточением монетарной политики ЦБ РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основным риском для роста малого и среднего бизнеса в РФ назвали падение потребления населения.