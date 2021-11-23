Москва, , 16:27 — REGNUM В РФ наблюдается опережающий рост онлайн-продаж и стагнация традиционных форматов торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ больше чем в полтора раза выросло количество офлайн-покупок.

Онлайн (сс) hamonazaryan1

«Такие выводы могут быть частично объяснены локдауном 2020 года и, как следствие, сокращением покупок, реализацией отложенного спроса в 2021 году и эффектом низкой базы 2020 года», — сказал Ануреев.

В целом же, как пояснил Ануреев, российская розничная торговля стремительно переходит в онлайн-формат.

«По сценарию крушения офлайн-модели продаж ранее прошли магазины бытовой техники и электроники — из нескольких крупных сетей 2000-х годов на рынке пока остается только одна, — сказал экономист. — В крупных европейских городах дизайнеры и риэлторы уже много лет думают об изменении концепций избыточных торговых центров, и пока действенных решений не находят. В России за последние пару лет чуть ли не в каждом квартале открылось по несколько точек выдач интернет-заказов. Еще больше открыто постаматов, и эта инфраструктура кажется избыточной».

Однако, как уточнил Ануреев, пока в РФ только молодежь систематически использует онлайн-покупки чаще офлайна.

«Людям зрелого возраста еще предстоит перейти от эпизодических к постоянным онлайн-покупкам, — сказал Ануреев. — Крупнейшие продовольственные сети однозначно заявляют в своих бизнес-планах именно опережающий рост онлайн-продаж и стагнацию традиционных форматов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России вектор онлайн-торговли сместится в сторону социальных сетей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказал, как в РФ изменится формат онлайн-торговли