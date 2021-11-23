Москва, , 16:26 — REGNUM Общемировое подорожание ингредиентов будет зеркально отражаться на ценах сладостей в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Так он прокомментировал прогнозы о скором росте цен на сладости в РФ.

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«В начале 2021 года уже было небольшое подорожание сладостей. Я думаю, что к концу года, когда, как мы знаем, стабильно имеется повышенный спрос, вполне можно ожидать роста цен до 5% процентов, — сказал Лавров. — В целом в настоящее время РФ по-прежнему остается довольно зависима от импорта основных составляющих упаковки и ингредиентов, в частности, например, пальмового масла. Поэтому общемировое подорожание тех же ингредиентов будет зеркально отражаться на ценах сладостей в РФ».

Экономист уточнил, что в 2022 году нет объективных предпосылок к улучшению ситуации в части цен на ингредиенты и упаковку для сладостей.

«Российские производители по-прежнему будут зависеть от курса рубля, от поведения иностранных поставщиков в условиях пандемии коронавируса и логистики», — добавил Лавров.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о подорожании конфет в Забайкальском крае.