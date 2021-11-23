Уагадугу, , 16:26 — REGNUM Проблемы возникли у военного контингента Франции в районе населённого пункта Лоанго (Буркина-Фасо), сообщает 23 ноября Burkina 24.

Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо» © Антонио Арагон Ренунцио

Уточняется, что протестующие заблокировали движение французской автоколонны. Они потребовали ухода французских военных из страны.

Напомним, аналогичная ситуация в республике произошла пять дней назад в городе Кая, когда протестующие не дали проехать автоколонне военных, следовавших в Нигер из Кот-д'Ивуара.

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