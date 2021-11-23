В Буркина-Фасо протестующие блокировали автоколонну военных Франции
Уагадугу, 23 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Проблемы возникли у военного контингента Франции в районе населённого пункта Лоанго (Буркина-Фасо), сообщает 23 ноября Burkina 24.
Антонио Арагон Ренунцио
Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»
Уточняется, что протестующие заблокировали движение французской автоколонны. Они потребовали ухода французских военных из страны.
Напомним, аналогичная ситуация в республике произошла пять дней назад в городе Кая, когда протестующие не дали проехать автоколонне военных, следовавших в Нигер из Кот-д'Ивуара.