Уагадугу, 23 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Проблемы возникли у военного контингента Франции в районе населённого пункта Лоанго (Буркина-Фасо), сообщает 23 ноября Burkina 24.

Антонио Арагон Ренунцио Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

Уточняется, что протестующие заблокировали движение французской автоколонны. Они потребовали ухода французских военных из страны.

Напомним, аналогичная ситуация в республике произошла пять дней назад в городе Кая, когда протестующие не дали проехать автоколонне военных, следовавших в Нигер из Кот-д'Ивуара.