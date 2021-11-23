Ярославль, , 16:25 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев передал российский паспорт Алексею Котову, который вернулся на родину после 20-летней жизни в Казахстане. Об этом сообщает правительство области.

Алексей Котов и Михаил Евраев Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, история Котова стала известна после того, как в сети появилось его обращение с просьбой вызволить его из «рабства». В правительстве области уточнили, что ярославец в ноябре найден и освобожден из неволи сотрудниками МВД Казахстана.

В 1997 году Алексей ушел в армию по контракту, в мае 1998 года должен был возвратиться домой в деревню Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999-го, после чего связь прервалась. Возвратиться Алексею на родину помогал и врио губернатора Ярославской области.

Михаил Евраев встретился с «казахским пленником» в гаврилов-ямском центре социального обслуживания населения «Ветеран».

"Сложно представить что вам пришлось пережить. Все жители области за вас сильно переживали и следили за вашей историей, — сказал Алексею Котову Михаил Евраев. — Мы приложим все силы, чтобы вы смогли пройти медицинскую реабилитацию и найти работу в Ярославской области. Добро пожаловать домой. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким».

Сейчас Алексей Котов проходит комплексное медицинское обследование в центральной районной больнице Гаврилов-Яма. В правительстве области сообщили, что по итогам обследования Котов будет направлен на реабилитацию в одно из медучреждений региона.

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