Москва, 23 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ лишь небольшой процент граждан формирует целевые пенсионные накопления, объясняется тремя главными факторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила проректор по научной работе финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Во-первых, низким уровнем финансовой культуры наших граждан и, соответственно, отсутствием желания и навыков активного инвестирования своих денежных накоплений, — сказала Солянникова. — Во-вторых, более короткой продолжительностью жизни граждан после выхода на пенсию по сравнению со странами с развитой рыночной экономикой. В-третьих, исторически сформировавшейся патерналистской моделью нашего государства, в рамках которой именно государство рассматривается населением как гарант пенсионного благополучия».

При этом она уточнила, что в РФ, скорее всего, будет расти число граждан, которые в качестве инструмента сбережений будут выбирать акции и паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

«Количество активных инвесторов будет расти, что объясняется как повышением уровня финансовой грамотности граждан, так и развитием информационно-коммуникационных технологий, упрощающих работу на финансовых рынках. Кроме того, свою роль сыграет политика банков, которые будут предлагать финансовые продукты, сконструированные специально для граждан с различным уровнем доходов и стратегией финансового поведения», — сказала Солянникова.

Кроме того, как полагает экономист, при грамотной рекламной кампании негосударственных пенсионных фондов РФ может получить рост реального интереса к индивидуальным пенсионным планам как гарантированно безубыточным финансовым инструментам с гибкими стратегиями взносов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что большинству граждан РФ просто нечего откладывать на целевые пенсионные накопления, так как обнищание населения идет быстрыми темпами.