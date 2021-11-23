Токио, , 16:25 — REGNUM Студии Arc System Works и Nexon представили новый трейлер игры-файтинга DNF DUEL. Об этом 23 ноября пишет «Игромания».

DNF DUEL Скриншот с YouTube

В ролике показаны красочные сражения между различными героями франшизы Dungeon Fighter Online. Дату релиза разработчики пока не называют.

Добавим, что DFN DUEL — это спин-офф онлайн-игры Dungeon Fighter Online. Она существует с 2005 года и пользуется большой популярностью у геймеров со всего мира.

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