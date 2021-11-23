Токио, 23 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Студии Arc System Works и Nexon представили новый трейлер игры-файтинга DNF DUEL. Об этом 23 ноября пишет «Игромания».

Скриншот с YouTube DNF DUEL

В ролике показаны красочные сражения между различными героями франшизы Dungeon Fighter Online. Дату релиза разработчики пока не называют.

Добавим, что DFN DUEL — это спин-офф онлайн-игры Dungeon Fighter Online. Она существует с 2005 года и пользуется большой популярностью у геймеров со всего мира.