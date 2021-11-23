Бишкек, , 16:24 — REGNUM Для массового забоя домашнего скота у фермеров Киргизии нет абсолютно никаких причин. Об этом заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на брифинге сегодня, 23 ноября.

Коровы (сс)Pixel-Sepp

Высокопоставленный чиновник утверждает, что информация о киргизстанских сельхозпроизводителях, вынужденных из-за дороговизны кормов пускать под нож большое количество коров, лошадей и овец, не соответствует действительности.

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«Цены на корма могут влиять на принятие такого решения, но мы обнулили налог на добавленную стоимость на все виды кормов. После этого стоимость ячменя и пшеницы упала на 25%. Объем кормов кроме соломы и сена на рынке есть в достаточном количестве», — утверждает он.

Также Джаныбеков сообщил, что сейчас в стране насчитывается 1 млн 725 тысяч голов крупного рогатого скота, 6 млн 250 тысяч голов мелкого рогатого скота и 538 тысяч лошадей.

«Поголовье ежегодно растет, и этот год не станет исключением — мы считаем, что оно значительно увеличится», — резюмировал глава минсельхоза Киргизии.

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