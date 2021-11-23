Мурманск, , 16:21 — REGNUM В Мурманской области всего около 10% потребителей имеет задолженность по выставленным счетам за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. У регионального оператора также имеется задолженность перед операторами по транспортированию ТКО, заявил ИА REGNUM заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

Мурманск утром © Михаил Пустовой

Однако, по его словам, в целом в регионе наблюдается достаточно высокий уровень собираемости платы потребителей за оказываемые услуги и региональный оператор по обращению с ТКО на территории Мурманской области обеспечивает устойчивую и стабильную деятельность, в том числе и компаний-перевозчиков.

В соседней Архангельской области, по данным комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Архангельского областного собрания депутатов, задолженность потребителей за обращение ТКО составляет 30%, а в отдельных районах достигает 40%.