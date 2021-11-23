Апшеронск, Краснодарский край, 23 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пьяный мужчина в пылу ссоры ударил свою супругу ножом в лицо, женщина чудом осталась жива. В отношении 60-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщили 23 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

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По версии следствия, вечером 19 ноября супруги распивали спиртное у себя дома в Апшеронске. Между родственниками возник конфликт, в результате мужчина схватил нож и ударил супругу им в лицо, в область носа. Женщина спаслась, выбежав на улицу — шокирующие кадры с раненой женщиной появились позже в соцсетях. Для женщины вызвали скорую, также о происшествии сообщили в правоохранительные органы.

Сейчас пострадавшая в больнице. Подозреваемый находится под арестом. Следствие по делу продолжается.