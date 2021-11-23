Дамаск, 23 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Одна из баз войск США, оккупировавших часть территории Сирии, попала под ракетный обстрел, сообщает 23 ноября сирийское информагентство САНА.

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Уточняется, что реактивными снарядами была обстреляна база военных США, расположенная на территории провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии.

Неизвестные выпустили пять реактивных снарядов по американской базе «Харраб аль-Джейр». Местные источники утверждают, что после обстрела в районе кружат американские вертолеты. О погибших или пострадавших информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США присутствуют на территории Сирии незаконно, без мандата ООН и без разрешения правительства САР. Фактически они занимаются разграблением сирийских нефтегазовых месторождений в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасака и Ракка.