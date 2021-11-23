Ереван, , 16:19 — REGNUM Правительство Армении уведомило Россию о готовности к переговорам по нормализации отношений с Турцией без предварительных условий. Об этом 23 ноября сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Ереван согласился на переговоры после того, как Москва, которая является «союзником», пообещала поддержать этот процесс.

«В ходе обсуждений с нашими российскими партнерами мы сообщили, что готовы к нормализации отношений без предусловий», — сказал Унанян.

Представитель армянского МИД также сообщил, что в случае появления новостей по этому вопросу, информация об этом будет обнародована.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.

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