Ереван, 23 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Правительство Армении уведомило Россию о готовности к переговорам по нормализации отношений с Турцией без предварительных условий. Об этом 23 ноября сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Он отметил, что Ереван согласился на переговоры после того, как Москва, которая является «союзником», пообещала поддержать этот процесс.

«В ходе обсуждений с нашими российскими партнерами мы сообщили, что готовы к нормализации отношений без предусловий», — сказал Унанян.

Представитель армянского МИД также сообщил, что в случае появления новостей по этому вопросу, информация об этом будет обнародована.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.