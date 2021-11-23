Москва, 23 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

При подготовке документа ко второму чтению в комитет Госдумы по бюджету и налогам поступило порядка 1 тыс. поправок. В ходе обсуждения часть поправок была объединена, часть — отозвана авторами. В итоговые таблицы включено 753 поправки, в том числе 589 — к принятию и 164 — к отклонению. С учетом открытой и закрытой частей проекта бюджета правительство РФ представило 581 поправку, из которых 34 — текстовые, а остальные — цифровые.

Правительство предложило перераспределить в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году — 665,2 млрд рублей, в 2024 году — 815,4 млрд рублей.

К принятию во втором чтении были рекомендованы поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства, перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Но главное — индексация социальных расходов выше уровня инфляции», — подчеркнул он.

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Поправки «Единой России» ко второму чтению федерального бюджета на 2022−2024 годы предусматривают дополнительное выделение средств на жилье инвалидам, развитие региональной сети автодорог, комплексное развитие сельских территорий и капитальный ремонт вузов. Кроме того, поправки предполагают создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в ряде регионов.

«Наша народная программа в первую очередь предусматривает поддержку наименее защищенных слоев населения. Ко второму чтению по инициативе «Единой России» дополнительно изыскано 107 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку семей с инвалидами, приобретение жилья для инвалидов. Значительные деньги дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство — по 20 млрд рублей ежегодно», — привел примеры первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).