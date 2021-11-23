Вашингтон, 23 ноября 2021, 16:15 — REGNUM Бывший руководитель игрового подразделения Scopely Амир Рахими присоединился к Netflix в качестве «вице-президента игровых студий». Об этом 23 ноября сообщает портал gamesindustry.biz.
Рахими будет курировать все новые игры сервиса, расширяя библиотеку проектов Netflix. Разработчик отметил, что он надеется «сыграть небольшую роль в формировании будущего индустрии».
Напомним, что у сервиса Netflix открылось игровое направление. В данный момент подписчикам платформы доступны всего несколько проектов.
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