Чебоксары, , 16:14 — REGNUM В Чувашии продолжают расширять список «резервистов», включая в него управленцев разного уровня. На этот раз «посчитали» ещё одного высокопоставленного чиновника. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Портфель министра Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно распоряжению, в резерв управленческих кадров включён первый заместитель руководителя администрации главы Чувашии — начальник управления внутренней политики Николай Каргин. Он вошёл в третью группу, которая формируется из потенциальных кандидатов на должности руководителей подведомственным органам власти учреждений и организаций, в уставном капитале которых доля Чувашии составляет не менее 25%.

Каргин сможет претендовать на руководящий пост в сфере образования и науки.

Николай Каргин Cap.ru, Борис Филатов

Также в третью группу, но в отрасли «Экономика и финансы» вошла заместитель директора казённого учреждения «Республиканский центр бухгалтерского учёта» Татьяна Сысоева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2020 года Олег Николаев, подписал указ о формировании резерва управленческих кадров Чувашии. Заявлялось, что «резервисты» будут «в первоочередном порядке» рассматриваться для назначения на руководящие должности в органах власти и подведомственных им организациях. Тогда в первую группу, в резерв на руководящие должности в органах власти, из действующих высокопоставленных чиновников вошёл руководитель администрации главы ЧувашииВячеслав Борисов.

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