Чебоксары, 23 ноября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают расширять список «резервистов», включая в него управленцев разного уровня. На этот раз «посчитали» ещё одного высокопоставленного чиновника. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

Согласно распоряжению, в резерв управленческих кадров включён первый заместитель руководителя администрации главы Чувашии — начальник управления внутренней политики Николай Каргин. Он вошёл в третью группу, которая формируется из потенциальных кандидатов на должности руководителей подведомственным органам власти учреждений и организаций, в уставном капитале которых доля Чувашии составляет не менее 25%.

Каргин сможет претендовать на руководящий пост в сфере образования и науки.

Cap.ru, Борис Филатов Николай Каргин

Также в третью группу, но в отрасли «Экономика и финансы» вошла заместитель директора казённого учреждения «Республиканский центр бухгалтерского учёта» Татьяна Сысоева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2020 года Олег Николаев, подписал указ о формировании резерва управленческих кадров Чувашии. Заявлялось, что «резервисты» будут «в первоочередном порядке» рассматриваться для назначения на руководящие должности в органах власти и подведомственных им организациях. Тогда в первую группу, в резерв на руководящие должности в органах власти, из действующих высокопоставленных чиновников вошёл руководитель администрации главы ЧувашииВячеслав Борисов.