Бишкек, , 16:11 — REGNUM Фермеры и аграрии Киргизии могут полностью покрыть потребности населения республики только по трем видам продовольствия — молоку, картофелю и овощам. Об этом заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на брифинге сегодня, 23 ноября.

Мясо

«Мы не только обеспечиваем себя этими продуктами, но также экспортируем их. А вот всё остальное мы не производим в достаточном количестве», — отметил высокопоставленный чиновник.

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По его словам, мяса в Киргизии производят лишь 68% от необходимого объема, сахара — 56%, куриных яиц — 50%, а растительного масла — только 20%.

«По этим продуктам мы импортозависимая страна. Недостающие объемы приходится завозить из-за рубежа», — констатировал министр Джаныбеков.

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