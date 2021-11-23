Москва, 23 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Система ЕГЭ неэффективна и превращает сдачу экзаменов в пытку, заявил 23 ноября председатель СКР Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет против ЕГЭ

Предложив вернуть в систему школьного образования советские стандарты и назвав советскую школу лучшей в мире, глава следственного комитета отметил, что именно на это — на возвращение к лучшему опыту — пора направить все «наши законодательные предложения».