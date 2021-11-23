Москва, 23 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Российская студия Mauris решила дать игрокам доступ к своему проекту Corsairs Legacy только в 2022 году. Об этом 23 ноября пишет «Игромания».

Геймер

Изначально разработчики хотели выпустить тестовую версию проекта в 2021 году, чтобы геймеры смогли оценить приключения протагониста на суше. Однако они решили, что части игры про сушу и море должны выходить одновременно, поэтому игрокам придётся подождать.

Представители Mauris также отметили, что за прошедший год их команда расширилась. Сейчас над Corsairs Legacy трудятся 15 человек.