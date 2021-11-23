Пекин, 23 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Открытие представительства Тайваня в Литве «отвратительно по своей природе», однако властям Китая следует оставаться спокойными и не стоит оказывать повышенного внимания этой стране. Такое мнение содержится в статье китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьёзный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, Литва позволяет себе подобное поведение, будучи «под защитой США и ЕС», поэтому китайским властям необходимо сосредоточиться именно на этих силах.

«Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом», — отмечается в статье.

«Это похоже на то, как мы прихлопываем муху — нам просто нужно быть осторожными, чтобы не испачкать руки или стены и не разбить вазу на столе», — поясняют авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Литве заработало официальное представительство Тайваня. Подобные действия прибалтийской республики в МИД Китая назвали грубым вмешательством в дела КНР и пренебрежением международными обязательствами.

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В Пекине считают, что это «открытое нарушение принципа одного Китая» и отказ Вильнюса от прописанных в коммюнике об установлении дипломатических отношений с Пекином политических обязательств.

По этому поводу Китай выразил «острое недовольство и решительный протест» и принял решение о снижении китайско-литовских дипотношений до уровня поверенных в делах. Китайский МИД напомнил, что уже неоднократно призывал Литву не нарушать своих обязательств, но Вильнюс игнорирует позицию Пекина.