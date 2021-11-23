Бишкек, , 16:09 — REGNUM В Киргизии энергетики начали отключать от электроснабжения энергоемкие производственные мощности на предприятиях — в рамках мер по ограничению нагрузок на электросети. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» сегодня, 23 ноября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также представители НЭСК проводит разъяснительные работы с крупными и промышленными абонентами по экономии электроэнергии.

Читайте также: «Энергодефицит в Киргизии»: энергетики пломбируют вилки на электроприборах

В компании отмечают, что в настоящее время суточное потребление нескольких оптовых покупателей-продавцов электроэнергии превышает в 1,2 — 1,8 раза лимиты потребления, установленные постановлением правительства республики.

«Национальная электрическая сеть призывает всех потребителей экономить электроэнергию и не использовать её для отопления», — подчеркивают в крупнейшей энергетической компании Киргизии.

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: веерные отключения переименовали в краткосрочные